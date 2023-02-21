Росстандарт начал аннулировать документы на автомобили, ввезенные по параллельному импорту

Росстандарт начал отзывать свидетельства, которые позволяют регистрировать автомобили, ввезенные в Россию из-за рубежа. Скоро к этому процессу может присоединиться таможня, пишет газета «Новые известия».

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, речь идет в первую очередь о машинах, которые ввозятся в РФ через Казахстан или Кыргызстан, и главная их проблема заключается в том, что эти автомобили не соответствуют экологическим стандартам «Евро-4» и «Евро-5», а значит, даже в теории не могут быть легализованы в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2023 года на долю легковых автомобилей, произведенных в России, пришлось 61% от общего объема рынка. При этом стоит отметить рост рыночной доли импортных автомобилей: если в январе 2022-го она находилась на уровне 18%, то теперь достигла 39%. В свою очередь, данный показатель подразделяется на официальный импорт (31%) со стороны китайских производителей и так называемый «параллельный импорт» (8%).