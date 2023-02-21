Европейский авторынок в январе 2023 года вырос на «низкой базе» | АВТОСТАТ

Европейский авторынок в январе 2023 года вырос на «низкой базе»

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Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января увеличились на 10,7% и составили 911 064 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика обусловлена низкой базой прошлого года, когда был зафиксирован худший результат продаж за первый месяц года в истории авторынка.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за январь 2023 года, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 100 213 машин (+16,2%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 69 978 автомобилей (+12%). Третью строчку заняла Skoda, реализовавшая 51 241 машину (+15,9%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (48 241 шт., +10,5%) и Dacia (47 998 шт., +40,7%).

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок европыавтомобильные рынкимировой авторынок

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