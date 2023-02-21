«Автотор» ведет переговоры о сотрудничестве с автопроизводителями помимо Китая

Калининградский завод «Автотор» ведет переговоры о сотрудничестве с автопроизводителями из азиатских стран помимо Китая. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, не раскрыв подробностей, пишет агентство «ТАСС».

Как сообщил ранее председатель совета директоров «Автотор Холдинга» Валерий Горбунов, в 2023 году калининградский завод планирует выпустить от 70 до 100 тыс. автомобилей. Порядка 30 тысяч из этого количества придется на автомобили марки Kaiyi, чья сборка стартовала на предприятии в конце января. Первой моделью Kaiyi калининградского производства стал седан С-класса под названием E5, который поступит в продажу в первом квартале 2023 года. Затем модельный ряд Kaiyi в России пополнится компактными кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro, а в середине года – флагманским X7 Kunlun. Кроме того, в настоящее время «Автотор» ведет активные переговоры о сотрудничестве как минимум с двумя другими автопроизводителями из Китая. По неофициальным данным, речь идет о BAIC и Dongfeng.

Фото: «Автотор»