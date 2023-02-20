В России стартовали продажи Kia Sportage R за 3,2 млн рублей

До России добрался кроссовер Kia Sportage R из Китая, новинку уже можно приобрести у дилера «Авилон». Модель предлагается в максимальной комплектации по цене от 3 млн 225 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 161 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В оснащение Kia Sportage R, помимо прочего, входят полный электропакет, климат и круиз-контроль, панорамная крыша, камера 360 градусов, кожаный салон и др.
Стоит отметить, что в Китае Sportage R продается с приставкой Ace (в переводе с английского – туз, козырь). Визуально он представляет собой смесь Sorento и Seltos. В салоне установлена медиасистема Baidu с большим экраном на 10,25 дюйма. На панели приборов – 7‑дюймовый экран. Стоит также отметить сенсорный пульт управления климатической установкой. Автомобиль выпускается компанией Dongfeng Yueda Kia, и в основе кроссовера лежит Hyundai ix35. А кроссовер Kia Sportage, который знаком российским потребителям, продается в Китае под другим названием – KX5.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился новый хэтчбек Kia Ray, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 1 млн 650 тыс. рублей.
Фото: autohome.com.cn