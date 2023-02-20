В России стартовали продажи Kia Sportage R за 3,2 млн рублей

До России добрался кроссовер Kia Sportage R из Китая, новинку уже можно приобрести у дилера «Авилон». Модель предлагается в максимальной комплектации по цене от 3 млн 225 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 161 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В оснащение Kia Sportage R, помимо прочего, входят полный электропакет, климат и круиз-контроль, панорамная крыша, камера 360 градусов, кожаный салон и др.