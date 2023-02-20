Мораторий на установку «ЭРА-ГЛОНАСС» продлен в последний раз | АВТОСТАТ

Мораторий на установку «ЭРА-ГЛОНАСС» продлен в последний раз

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Эра-Глонасс 3

Правительство РФ продлило до 1 июня 2023 года действие моратория на установку системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» на выпускаемые и импортируемые физлицами автомобили. По данным агентства «РИА «Новости», это будет последняя отсрочка, которую предоставляет правительство.

Утверждается, что российские производители кнопок за год смогли локализовать производство и исключить влияние санкций на компонентную базу. Они готовы обеспечить оборудованием текущий спрос и поддержать растущий импорт, в том числе параллельный, пишет «РБК».

Через Дальний Восток традиционно проходит большой поток поддержанных импортных автомобилей из стран Азии, поэтому здесь действовало отдельное ограничение, оно истекло 3 декабря. Однако полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обещал, что правительство решит эту проблему.

Фото: primorsky.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дальний востокимпортэра-глонассправый рульпараллельный импорт

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