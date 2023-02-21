Российские дилеры Kia официально получили крупную партию импортных автомобилей

Российские дилеры Kia получили крупную партию новых автомобилей, поставленных импортером по официальным каналам из Южной Кореи. Соответственно, на эти машины распространяется фирменная гарантия производителя: 5 лет или 150 тыс. км пробега, при этом стоят такие автомобили заметно дороже «серых», пишет портал Quto.ru. Впрочем, в российском офисе Kia агентству «АВТОСТАТ» эту информацию не подтвердили.

Так, наиболее доступной моделью Kia является субкомпактный хэтчбек Picanto – порядка 1,4 млн рублей. Кроссовер Kia Soul предлагается от 2,1 млн рублей, седан Cerato – от 2,2 млн рублей. Автомобили семейства Kia Ceed обойдутся покупателям от 2,5 млн рублей. Бизнес-седан можно купить за 2,9 млн рублей. Кроссовер Kia Sportage оценен в 4 млн рублей, Sorento – в 5 миллионов. Спортивный лифтбек Kia Stringer стоит от 5,5 млн рублей, а представительский седан Kia K9 – от 8 млн рублей.

Как отмечается, приведенные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от города и дилера. Так, большинство опрошенных автосалонов готовы давать скидки и делать подарки. Если одновременно сдать старую машину по системе трейд-ин, а на новую оформить кредит, то есть шанс снизить стоимость на 300-400 тыс. рублей, а также получить какой-нибудь бонус (например, комплект зимней резины).

Фото: Kia