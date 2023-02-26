Эксперты: китайские автомобили нацелились на премиум-сегмент в России

Китайские автопроизводители, которые в свое время выходили на российский рынок с дешевыми моделями, в последние годы сфокусировались на сегменте более дорогих кроссоверов и внедорожников. При этом они не спешат занимать освободившуюся нишу массовых иномарок, ушедших из нашей страны, а, напротив, нацелились, в первую очередь, на премиальный сегмент.

Как говорит член совета директоров ГК «ДОЛАВТО» Сергей Климов, продавать более дорогие автомобили всегда выгоднее, чем дешевые, при прочих равных условиях. А так как объемы продаж у производителей из КНР раньше были небольшими, то переход к дорогим моделям был мечтой китайских автомобилестроителей. Тем не менее, через какое-то время они обязательно вернутся в более низкий ценовой сегмент. Chery уже диверсифицирует свой модельный ряд. Как только будет заполнена ниша дорогих автомобилей, и другие производители обратят внимание на эконом-сегмент. Кроме уже присутствующих на российском рынке автопроизводителей можно ожидать и появление других брендов из Поднебесной.

«Известно, что уже в этом году на российский рынок вернутся компактные и среднеразмерные седаны, о чем уже заявили, как минимум, 6 известных китайских брендов. Полагаю, что этот фактор позволит потенциальному покупателю найти более комфортную ценовую альтернативу моделям SUV. Думаю, что благодаря появлению седанов на рынке снова появятся автомобили с автоматической трансмиссией стоимостью около 1,5 млн рублей. Прежде этот рыночный сегмент был слишком прочно занят локализованными продуктами корейских и европейских компаний – заходить в него не имело большого экономического смысла. Сейчас все иначе – ниша пустая! – рассказал агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. – Тем не менее, я уверен, что китайские компании уже в самое ближайшее время сосредоточатся не только на относительно бюджетных седанах и кроссоверах. Завоевание российского рынка автомобилей премиум-класса – вот их новая достойная цель! Не стоит сомневаться, что эта цель им по плечу».

По словам руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, китайские автоконцерны, на самом деле, пытаются занять освободившиеся ниши на авторынке РФ практически во всех сегментах. Они предлагают как доступные кроссоверы, например, Haval Jolion, как альтернативу Kia Seltos, Hyundai Creta, Skoda Karoq, Renault Arkana и Kaptur, который благодаря своей стоимости и уровню локализации даже включен в госпрограмму льготного кредитования, а также премиальные авто – модели EXEED, претендующие на долю Lexus NX и Mazda CX-5. При этом китайский автопром предлагает и варианты в кузове седан: так, в 2023 году в России недавно начались продажи лифтбека Changan Uni-V – конкурента Skoda Octavia, и ожидается появление седана Kaiyi E5, претендующего на долю Kia Cerato, а также Omoda S5 – замена Hyundai Elantra. При этом цены на них ожидаются приемлемые – от 1 млн до 1,5 млн рублей.

О том, автомобили каких китайских марок и моделей могли бы стать наиболее доступными и востребованными на российском рынке, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ