Эксперты: китайские автомобили стоят в России неоправданно дорого

Если сравнивать цены на китайские автомобили в России и Китае в пересчете на рубли, то окажется, что в нашей стране они стоят в 1,5 – 2 раза дороже, чем на домашнем рынке. Причем это касается и моделей, производство которых локализовано на территории Таможенного союза.

«Разница в ценах объясняется жадностью китайских производителей и российской таможни. Другого объяснения нет, как нет и оправдания. И те, и другие воспользовались сложившимися обстоятельствами на российском авторынке, и размер превышения реалистичной цены зависит от воли производителей и требований существующего таможенного законодательства. Логично было бы предположить, что наша цена должна отличаться от цены в Китае на размер транспортных издержек плюс таможенные платежи в размере 5-10%»,– рассказал агентству «АВТОСТАТ» член совета директоров ГК «ДОЛАВТО» Сергей Климов.

В свою очередь, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников отмечает, что помимо издержек с доставкой и растаможкой, ряд недобросовестных дилеров завышает рекомендованные розничные цены, пользуясь тем, что китайский автопром на сегодняшний день – практически единственная альтернатива отечественным машинам. Например, в феврале 2023 года в некоторых автосалонах России автомобили Geely, Haval и Chery продаются на несколько десятков тысяч дороже.

Как говорит генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий, цена на любом рынке отражает не себестоимость продукта, а баланс спроса и предложения. С постепенным ростом объема и качества предложения на рынке, как со стороны китайских, так и российских автопроизводителей, конкуренция будет расти. В результате, по мнению эксперта, разница в стоимости идентичных автомобилей на рынках России и Китая с учетом кросс-курса может вскоре приблизиться к коэффициенту 1,3.

О том, автомобили каких китайских марок и моделей могли бы стать наиболее доступными и востребованными на российском рынке, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ