Минивэн Hyundai Custo стал доступен для заказа в России

На российском авторынке появился новый минивэн Hyundai Custo, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 3 млн 675 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
Полноразмерный минивэн Custo, созданный специально для рынка Китая, выпускается на заводе Beijing Hyundai Motor (совместное предприятие Hyundai Motor и BAIC Motor). Он построен на переднеприводной платформе Hyundai-Kia KA4, которая лежит в основе Kia Carnival.
Габариты Hyundai Custo составляют 4950 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1734 мм в высоту, колесная база равна 3055 мм. Компоновка салона – трехрядная, на семь или шесть мест, во втором случае установлены индивидуальные кресла повышенной комфортности. Объем багажника в обычном состоянии – 262 л, при сложенных сиденьях двух задних рядов он увеличивается до примерно 2 куб. м.
Внешний вид автомобиля отличают сложная пластика боковин, двухъярусные светодиодные фары (блоки ближнего и дальнего света вынесены в бампер), а также T-образная композиция «решетка радиатора – фары». В салоне минивэна – цифровой щиток приборов и вертикальный планшетный экран медиасистемы.
Гамма двигателей Hyundai Custo включает бензиновые турбомоторы G4FS и G4NN. Первый имеет объем 1,5 л и развивает 170 л.с., второй – 2,0 л и 236 л.с. Оба двигателя работают в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом».
Как пишет «Российская газета», на российском рынке появился рестайлинговый кроссовер Hyundai Palisade, который официально в нашей стране так и не был представлен. Цены на модель доходят до 6,5 млн рублей.
Фото: www.autohome.com.cn