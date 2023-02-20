Минивэн Hyundai Custo стал доступен для заказа в России

На российском авторынке появился новый минивэн Hyundai Custo, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 3 млн 675 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Полноразмерный минивэн Custo, созданный специально для рынка Китая, выпускается на заводе Beijing Hyundai Motor (совместное предприятие Hyundai Motor и BAIC Motor). Он построен на переднеприводной платформе Hyundai-Kia KA4, которая лежит в основе Kia Carnival.

Габариты Hyundai Custo составляют 4950 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1734 мм в высоту, колесная база равна 3055 мм. Компоновка салона – трехрядная, на семь или шесть мест, во втором случае установлены индивидуальные кресла повышенной комфортности. Объем багажника в обычном состоянии – 262 л, при сложенных сиденьях двух задних рядов он увеличивается до примерно 2 куб. м.