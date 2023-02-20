Доля «китайцев» на рынке новых грузовиков установила новый рекорд - 55,7%

Седьмая неделя 2023 года (с 13 по 19 февраля) снова подтвердила тренд на растущую долю китайских брендов на российском рынке. Особенно это заметно в сегменте грузовых автомобилей. Согласно данным АО «ППК»*, уже второй раз в этом году доля китайских грузовиков приблизилась к 56%. Если обратить внимание на еженедельные результаты, то эта доля увеличивается четвертую неделю подряд и сумела вырасти с 50,4% (4 неделя года) до 55,7% (7 неделя года). На данный момент это рекорд: предыдущий результат в 55,5% доли рынка (зафиксирован в январе, во вторую неделю года) можно считать побитым.

Неделю назад эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» констатировали, что отечественный КАМАЗ впервые не попал в ТОП-3 модельного рейтинга, уступив позиции продуктам китайского автопрома. Однако с 13 по 19 февраля ситуация изменилась, и одна из моделей Камского автозавода - KAMAZ 43118 - с результатом 168 проданных автомобилей все же сумела вернуться в тройку лидеров, заняв второе место в рейтинге. На первом месте остался китайские SITRAK C7H, его объемы почти вдвое выше - 372 экземпляра. На третьем, наступая отечественному «камазу» на пятки - расположился Shacman (Shaanxi) SX3258 (151 шт.).

Всего с 13 по 19 февраля в России было куплено 2355 новых грузовых автомобилей. Это на 1,3% больше, чем год назад и на 1% больше, чем за предыдущую неделю.

Отметим также, что высокая доля марок китайского происхождения наблюдается еще в одном, в самом массовом сегменте рынка – сегменте легковых автомобилей: по результатам седьмой недели доля «китайцев» там составила 37,8%. В автобусах эта доля была 13%, в LCV - всего 1,5%.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: SITRAK