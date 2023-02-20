АВТОВАЗ намерен поставлять внедорожники LADA Niva на Ближний Восток

АВТОВАЗ в 2023 году планирует поставить на экспорт до 20 тысяч автомобилей LADA, начав при этом активные действия по освоению новых для себя рынков сбыта. Это Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» президент компании Максим Соколов. Так, семейство внедорожников LADA Niva, как Legend, так и Travel, планируется поставлять на азиатские рынки и в страны Ближнего Востока.

По его словам, со следующего года экспорт автомобилей LADA начнет активно восстанавливаться. В 2023 году основными внешними рынками для предприятия останутся Белоруссия и Казахстан, а также, возможно, некоторые другие страны СНГ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в течение 2022 года АВТОВАЗ сохранил количество стран экспорта – это 17 государств, на рынки которых было поставлено 17246 автомобилей LADA (-52%).

Фото: АВТОВАЗ