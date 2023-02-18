В России появятся новые кроссоверы Jetour

Компания «Джетур Моторс Рус» планирует вывести на российский рынок новый бренд Jetour. Уже в марте или апреле в нашей стране должны начаться продажи двух кроссоверов – X90 и Dashing, которые в настоящее время проходят сертификацию, пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники. По их данным, предварительная стоимость Jetour Dashing составит от 2,2 млн рублей, а X90 – около 4 миллионов. В дальнейшем, к ним, возможно, добавятся и другие модели: в частности, X70 и X70 Plus.

Габариты кроссовера Jetour Dashing составляют 4590 х 1900 х 1685 мм при колесной базе 2720 мм. Бензиновые версии модели оснащается 1,6-литровым турбомотором, знакомым россиянам по EXEED TXL. На этой модели он дефорсирован до 186 л.с., хотя в Китае его отдача составляет 197 л.с. В связке с ним работает 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Привод передний, задняя подвеска независимая многорычажная.

Что касается кроссовера X90, его размеры составляют 4858 x 1925 x 1780 мм, колесная база равна 2850 мм. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 254 л.с., который работает в сочетании с «роботом» 7DCT и передним приводом. Модель имеет 5-, 6- или 7-местный салон.

Фото: Jetour