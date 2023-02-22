Продажи сертифицированных автомобилей с пробегом в 2022 году сократились втрое

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о примерно двукратном снижении продаж подержанных машин через официальных дилеров. Между тем, реализация сертифицированных автомобилей с пробегом в минувшем году упала еще сильнее. Напомним, что под ними подразумеваются б/у машины, которые продаются по официальным программам производителей.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2022 года в России было реализовано 21,6 тыс. сертифицированных автомобилей с пробегом, что на 67% меньше, чем годом ранее. Напомним, что в 2021 году их продажи, наоборот, выросли (+12% до 65,8 тыс. шт.).

Текущую ситуацию на вторичном рынке нашей страны подробно обсудили эксперты в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка». Полная видеозапись этого мероприятия доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: АВТОСТАТ