Доля продаж автомобилей с пробегом через официальных дилеров в 2022 году снизилась до 9%

Официальные дилеры в России по итогам 2022 года реализовали 432,6 тыс. автомобилей с пробегом – на 44% меньше, чем в 2021-м. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга работы дилерских сетей, представленных в нашей стране, это составляет всего лишь 9% от общего объема вторичного рынка легковых машин.

Также эксперты сообщают, что доля официальных дилеров в структуре вторичного рынка падает второй год подряд. Так, в 2020 году она составляла 14,5%, в 2021-м – 13%, а теперь опустилась до 9%. Ее снижение в 2022 году связано с тем, что рынок подержанных легковых машин сократился на 19%, в то время как их продажи через «официалов» упали на 44%.

О ситуации на вторичном рынке, в том числе о продажах автомобилей с пробегом официальными дилерами, говорилось и в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка». Полная видеозапись этого мероприятия доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: АВТОСТАТ