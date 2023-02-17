Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом в 2022 году увеличилась на 32%

Подержанные автомобили в России дорожают сильнее новых. Такой вывод можно сделать на основе данных, приведенных экспертами агентства «АВТОСТАТ» на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который состоялся в Москве 15 февраля.

Если средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2022 году выросла на 20%, то подержанного – на 32%. Как следствие, этот показатель на вторичном рынке достиг уже 0,89 млн рублей.

Также эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что средневзвешенная* цена легкового автомобиля с пробегом растет третий год подряд, причем с каждым годом ее рост только усиливается. Так, в 2020 году она увеличилась на 11%, в 2021-м – на 22%, а теперь на 32%.

Более подробно о ситуации на вторичном рынке (и многом другом) рассказали наши эксперты в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», видеозапись которого доступна на канале Автостат ТВ.

* Рассчитывается с учетом объемов рынка по модели и году выпуска (без учета модификаций).

Фото: АВТОСТАТ