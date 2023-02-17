Долговая нагрузка АВТОВАЗа составляет более 100 млрд рублей и является достаточно высокой для той финансовой модели, по которой работает предприятие. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, по словам которого, компания стремится ее минимизировать и рассчитывает на принятие механизмов поддержки со стороны государства.

«При этом – особенно с учетом прошлогодней высокой ставки Центрального банка – мы заплатили более 10 миллиардов процентов на группу. То есть эти деньги могли быть направлены на развитие АВТОВАЗа и предприятий компонентной отрасли, разработку новых моделей», – отметил он.

Ранее М.Соколов сообщал, что базовым кредитором АВТОВАЗа является ВТБ, среди кредиторов также есть Сбербанк. По его словам, динамика долгов АВТОВАЗа будет, в частности, зависеть от инвестпрограммы и скорости ее реализации. Объем инвестиций на 2023 год запланирован на уровне около 40 млрд рублей. Глава АВТОВАЗа не исключал, что долг группы в ближайшем будущем вырастет. «Например, мы в конце 2022 года взяли дополнительный заем в ФРП около 5 млрд рублей на развитие ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей – ИФ), чтобы как раз достигать технологического суверенитета в области шасси», – говорил он.

Согласно утвержденному Советом директоров плану, в 2023 году АВТОВАЗ должен выпустить 401,6 тыс. автомобилей. В марте возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. В сентябре 2023-го должен вернуться в строй универсал LADA Largus. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих. В планах АВТОВАЗа на 2023 года значатся выпуск опытной партии электромобиля e-Largus на предприятии «ЛАДА Ижевск» в конце года, а также запуск проекта по выпуску автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей LADA – отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO, производство которого должно начаться в конце 2024 года, а также кроссовера на платформе LADA Vesta, чей выпуск намечен на конец 2025 года.

Фото: АВТОВАЗ