Кроссовер Haval Chitu появился в России

Российские дилеры начали продажи нового кроссовера Haval Chitu, который официально в нашей стране не представлен. Так, дилер из Находки предлагает новинку за 2,4 млн рублей. Немного дороже стоит такой автомобиль во Владивостоке – 2,6 млн рублей. Самая высокая цена на Haval кроссовер в Благовещенске – 2,8 млн рублей, «Газета.Ru». Под капотом Haval Chitu установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель 150 или 184 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

В оснащение модели входят панорамная крыша, подогрев сидений, медиасистема, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, помощники автоматической парковки, предупреждения о выезде из полосы движения, передние и задние парктроники, камеры кругового обзора и датчик дождя.

По размерам Haval Chitu схож с японским кроссовером Nissan Qashqai, а также моделью Peugeot 3008. Длина составляет 4450 мм, ширина – 1898 мм, высота – 1625 мм, колесная база равна 2700 мм. Внешний вид модели отличается широкой решеткой радиатора, пластиковыми черными накладками по периметру кузова и крупным спойлером на двери багажника. Сзади фонари соединены между собой горизонтальной полосой.

Напомним, в настоящее время официальный модельный ряд Haval на российском рынке включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9, которые выпускаются на заводе компании в Тульской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Haval начали продажи новой спецверсии кроссовера Dargo X с расширенным набором внедорожных характеристик. Новинка предлагается в двух комплектация – Elite и Premium – стоимостью от 3 млн 119 тыс. рублей и 3 млн 319 тыс. рублей соответственно.

Фото: Haval