Внедорожник LADA Niva Travel получил новую топовую комплектацию

АВТОВАЗ начал производство и продажи внедорожника LADA Niva Travel в новой топовой версии Luxe стоимостью 1 млн 220 тыс. 900 рублей. В ее состав вернулись некоторые опции, которые ранее некоторое время были не доступны для этой модели, выяснили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен.

Так, по сравнению с другими комплектациями новая топ-версия LADA Niva Travel дополнительно получила электрообогрев лобового стекла, окрашенные в цвет кузова корпуса боковых зеркал, ручки дверей и расширители колесных арок, а также обивку более приятной темно-серой тканью вместо черной. Кроме того, только для версии Luxe за доплату в 5 тыс. рублей доступна заводская тонировка задних стекол.