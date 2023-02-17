Внедорожник LADA Niva Travel получил новую топовую комплектацию

АВТОВАЗ начал производство и продажи внедорожника LADA Niva Travel в новой топовой версии Luxe стоимостью 1 млн 220 тыс. 900 рублей. В ее состав вернулись некоторые опции, которые ранее некоторое время были не доступны для этой модели, выяснили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен.
Так, по сравнению с другими комплектациями новая топ-версия LADA Niva Travel дополнительно получила электрообогрев лобового стекла, окрашенные в цвет кузова корпуса боковых зеркал, ручки дверей и расширители колесных арок, а также обивку более приятной темно-серой тканью вместо черной. Кроме того, только для версии Luxe за доплату в 5 тыс. рублей доступна заводская тонировка задних стекол.
Стоит также отметить, что наряду с комплектациями Comfort, [BLACK], Comfort Off-Road, для «люксовой» LADA Niva Travel вновь стал доступен пакет «Мультимедиа» стоимостью 67 тыс. рублей, который включает непосредственно головное устройство с 7-дюймовым дисплеем и радиоприемником, два динамика, наружную антенну, камеру заднего вида с омывателем, а также задний парктроник.
LADA Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.
По итогам января 2023 года в России было куплено 2951 автомобилей LADA Niva Travel, что на 87,1% больше по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате эта модель стала лидером в сегменте SUV на российском авторынке.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОВАЗ