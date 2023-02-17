Кросс-лифтбек Ford Evos стал доступен для заказа в России

На российском авторынке появился новый кросс-лифтбек Ford Evos, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель могут доходить до 3 млн 915 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
Под капотом автомобиля установлена бензиновая «турбочетверка» 2.0 EcoBoost, которая развивает 238 л.с. и 376 Нм крутящего момента. Двигатель работает в сочетании 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Разгон до «сотни» занимает у кросс-лифтбкека 6,6 с, максимальная скорость составляет 193 км/ч.
Ford Evos впервые был представлен на автосалоне в Шанхае в 2021 году и стал первым автомобилем американской марки, который выполнен в соответствии с дизайн-концепцией Progressive Energy in Strength, отражающий китайскую эстетику. Длина автомобиля составляет 4920 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1600 мм, колесная база равна 2945 мм.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился кроссовер Ford Puma, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3 млн 172 тыс. рублей.
Фото: Ford