Кросс-лифтбек Ford Evos стал доступен для заказа в России

На российском авторынке появился новый кросс-лифтбек Ford Evos, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель могут доходить до 3 млн 915 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлена бензиновая «турбочетверка» 2.0 EcoBoost, которая развивает 238 л.с. и 376 Нм крутящего момента. Двигатель работает в сочетании 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Разгон до «сотни» занимает у кросс-лифтбкека 6,6 с, максимальная скорость составляет 193 км/ч.