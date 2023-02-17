Серийное производство электрокроссовера E-Neva планируется начать в 2026 году

Серийное производство российского электромобиля E-Neva планируется начать в конце 2026 года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», директор Северо-Западного регионального центра концерна Михаил Подвязников, добавив, что предсерийную сборку модели планируется начать в начале 2026 года. По его словам, ежегодно планируется выпускать порядка 55-65 тыс. автомобилей. В настоящее время совместно с Минпромторгом прорабатывается вопрос о потенциальной площадке, на которой планируется выпускать электрокроссовер E-Neva.

Ранее президент АВТОВАЗа Максим Сколов заявил, что компания готова предложить мощности предприятия в Санкт-Петербурге (бывший завод Nissan) для сборки электрических кроссоверов E-Neva, разработанных оборонным концерном «Алмаз-Антей». Однако Михаил Подвязников говорит, что предложения от АВТОВАЗа не поступало. В свою очередь, вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывает, что проект найдет партнеров по производству в ближайшие несколько месяцев. По его словам, автомобиль E-Neva, разрабатываемый оборонным концерном «Алмаз-Антей», будет дешевле американских электромобилей Tesla.

Электромобиль E-Neva разработан на базе беспилотной модульной электрической платформы, представленной концерном «Алмаз-Антей» в августе 2021 года. Это кроссовер длиной 4,5 метра, который будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 364 кВт. Благодаря высокому крутящему моменту (824 Нм) электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость – 197 км/ч. Электрокроссовер будет оснащен батареей LiNMC емкостью 88 кВт-ч и системой рекуперации энергии.

Просторный салон (объем багажника 610 л) оснащен современной мультимедийной системой, включающей цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный экран диагональю 15 дюймов. Предусмотрены системы помощи водителю и интеграция со смартфоном. Дизайн автомобиля объединяет современные стилистические тенденции и классические формы внедорожника.

Кроссовер – только один из нескольких вариантов широкого модельного ряда, которые возможно будет создать на единой платформе: предусматриваются также городской электромобиль класса B+, легкий коммерческий электромобиль, гибриды с газовым или водородным экстендером. Применение комбинированных силовых установок, – например, газо-электрической, – позволит существенно увеличить запас хода.

Фото: «РИА Новости» / Алексей Даничев