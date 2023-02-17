Автомобили «Москвич» начали поступать в российские регионы

Автомобильный завод «Москвич» начал отгрузки автомобилей в российские регионы. Так, кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3е» сегодня можно купить в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ижевск, Кемерово и Набережные Челны, сообщает телеграм-канал «Москвич».

Напомним, в конце декабря 2022 года автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу. Компактный кроссовер «Москвич 3» стоит 1,97 млн рублей, электрокроссовер «Москвич 3е» – 3,5 млн рублей. Планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

По мнению директора по развитию ГК «Аларм-Моторс» Дениса Цепелева, производственный план «Москвича» на 2023 и 2024 гг. в 50 тысяч и 100 тыс. автомобилей соответственно выглядит вполне реалистичным, учитывая необходимость замены каршеринговых парков в столичных регионах, а также потенциально высокий интерес со стороны розничных покупателей.

Фото: «Москвич»