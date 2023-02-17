Kia отзывает в России около 5,5 тысячи кроссоверов Sorento

Компания «Киа Россия и СНГ» 16 февраля объявила об отзыве 5455 кроссоверов Kia Sorento, реализованных в период с 2021-го по 2022 год. Причина отзыва транспортных средств: периодические толчки при переключении на повышенную передачу, вибрация при трогании с места и при ускорении, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет проведено обновление программного обеспечения модуля управления трансмиссией. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, продажи Kia Sorento четвертого поколения стартовали на российском рынке в октябре 2020 года. Это первая модель бренда, созданная на новой платформе N3, которая разработана специально для среднеразмерных автомобилей. Ширина нового Sorento составляет 1900 мм, что на 10 мм больше, чем у третьего поколения модели. Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с предшественником (до 4810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. Визуально Sorento выглядит более стремительным, даже несмотря на то, что высота автомобиля тоже увеличилась на 10 мм. Выросло на 30 мм и во многом определяющее облик автомобиля расстояние от центра передней оси до оснований передних стоек крыши, капот визуально удлинился.

На российском рынке Sorento предлагался с двумя силовыми установками: бензиновым двигателем 2.5 MPI (мощность 180 л. с. и крутящий момент 232 Нм) в сочетании с 6‑ступенчатой автоматической коробкой передач, а также дизельным мотором 2.2 CRDi (мощность 199 л. с. и крутящий момент 440 Нм), который агрегатируется с новой 8‑ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. С бензиновым двигателем кроссовер может иметь как передний привод, так и привод на все колеса, дизельные версии представлены только в полноприводном исполнении. Кроме того, кроссовер получил два варианта компоновки сидений – пятиместный и семиместный.

Фото: Kia