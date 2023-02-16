В агентстве «АВТОСТАТ» рассказали, когда российский авторынок начнет расти

В ходе прошедшего вчера в Москве форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков привел ряд цифр и фактов, помогающих представить полную картину российского авторынка. Также он высказал уверенность, что уже с апреля российский авторынок начнет демонстрировать рост, который сохранится и в целом по 2023 году.
Основанием для таких суждений служит то, что как раз в апреле прошлого года рынок новых легковых автомобилей в России упал до очень низких значений (менее 30 тыс. шт.), а отметку в 50 тысяч единиц он преодолел лишь в ноябре. Таким образом, в апреле 2023-го (при сохранении текущих тенденций) авторынок способен выйти «в плюс» и продолжать показывать рост до конца года.
В своем выступлении эксперт отметил, что больше всех в 2022 году «просел» самый многочисленный сегмент – легковые автомобили (-59%). Чуть «лучше» сложилась ситуация в сегменте легких коммерческих машин (LCV), который снизился на 48%. А вот в грузовом сегменте падение по итогам года небольшое (-17%), а в январе 2023-го грузовики и вовсе продемонстрировали рост (+9%).
Говоря о сложившейся структуре рынка, Сергей Целиков напомнил, что первая половина 2022 года проходила в условиях, когда автомобили многих марок, прекративших поставки, еще активно продавались дилерами, но уже во второй половине года складские запасы этих брендов иссякли. В силу этого рыночная структура января 2023 года сильно отличается от прошлогодней, но, вероятно, останется такой же в течение всего года. Так, во главе марочного рейтинга сегодня стоят LADA и тройка китайских брендов, а в первой десятке были и очевидно останутся корейские Kia и Hyundai (в России много поклонников этих марок).
С точки зрения происхождения брендов эксперт отметил, что суммарная доля «китайцев» и отечественной LADA за год выросла с 30% до 80%. Не исключено, что в 2023 году весь ТОП-25 самых популярных марок будет состоять из автомобилей брендов LADA, «Москвич» и китайских производителей.
Больше информации о развитии российского авторынка вы можете узнать из видеозаписи трансляции форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», которая доступна на канале Автостат ТВ.
Фото: АВТОСТАТ