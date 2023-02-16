В агентстве «АВТОСТАТ» рассказали, когда российский авторынок начнет расти

В ходе прошедшего вчера в Москве форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков привел ряд цифр и фактов, помогающих представить полную картину российского авторынка. Также он высказал уверенность, что уже с апреля российский авторынок начнет демонстрировать рост, который сохранится и в целом по 2023 году.

Основанием для таких суждений служит то, что как раз в апреле прошлого года рынок новых легковых автомобилей в России упал до очень низких значений (менее 30 тыс. шт.), а отметку в 50 тысяч единиц он преодолел лишь в ноябре. Таким образом, в апреле 2023-го (при сохранении текущих тенденций) авторынок способен выйти «в плюс» и продолжать показывать рост до конца года.

В своем выступлении эксперт отметил, что больше всех в 2022 году «просел» самый многочисленный сегмент – легковые автомобили (-59%). Чуть «лучше» сложилась ситуация в сегменте легких коммерческих машин (LCV), который снизился на 48%. А вот в грузовом сегменте падение по итогам года небольшое (-17%), а в январе 2023-го грузовики и вовсе продемонстрировали рост (+9%).