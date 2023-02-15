Рассекречен новый кроссовер Evolute i-SKY

Новый кроссовер Evolute i-SKY рассекречен на «живой» фотографии, попавшей в распоряжение портала «Китайские автомобили». Как оказалось, это локализованная модель Dongfeng Forthing Thunder, которая еще не вышла даже на китайский рынок.

Напомним, премьера новинки состоялась в конце декабря 2022-го на автосалоне в Гуанчжоу. Автомобиль позиционируется как чисто электрический Dongfeng Forthing Thunder среднеразмерный кроссовер. Его габариты составляют: 4600 х 1860 х 1680 мм при колесной базе 2715 мм. Таким образом, по размерам кузова он почти идентичен Toyota RAV4.

Внешний вид Dongfeng Forthing Thunder отличают двухцветная окраска кузова с яркими декоративными вставками, двухъярусная оптика, аэродинамические колесные диски. Что касается интерьера, кроссовер получил спортивные сиденья и контрастные элементы салона, а также двойной монолитный экран под управлением интерактивного софта Tencent HMI 2.0. Эта система поддерживает полное голосовое взаимодействие с водителем и способна управлять различными функциями автомобиля посредством команд, даже вести беспрерывный диалог с человеком. Также новый электромобиль может предложить и полный набор всевозможных вспомогательных ассистентов вместе с системой автономного вождения уровня L2+.

Вне зависимости от конфигурации, Dongfeng Forthing Thunder оснащен единственным электромотором, размещенным на передней оси. Мощность двигателя составляет 204 л.с. при 340 Нм крутящего момента. Такой силовой агрегат способен разогнать кроссовер до 100 км/ч за 7,9 секунды. Скорость ограничена на отметке 180 км. При этом электрокар сможет предложить два варианта аккумулятора. В зависимости от емкости батарейного блока на 57,8 или 85,9 кВт-ч Forthing Thunder сможет проезжать 430 или 630 км пути соответственно (по методике CLTC).