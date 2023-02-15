Разрешение на выпуск в России упрощенных автомобилей могут продлить до 2024 год

Норму по обязательной установке АБС на автомобили, выпускаемые в России, планируется вернуть с ноября 2023 года. Также в рамках изменений техрегламента планируется повысить минимальные требования к экологическому классу двигателей выпускаемых в России автомобилей до «Евро-2». В целом упрощенные требования к безопасности выпускаемых в России автомобилей планируется продлить до февраля 2024 года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на третий пакет поправок в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств».

Напомним, ранее правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем – в частности, ABS и ESP, – а система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким «Евро-0». Упрощенные требования к производимым в стране автомобилям действуют в России с весны 2022 года.

Как считает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев, для обеспечения технологического суверенитета однозначно необходима локализация производства всех важнейших автокомпонентов на территории РФ. А это значит, что если планируется запустить полноценное суверенное производство какой-то конкретной китайской модели автомобиля, то нужно создать и полноценный пул предприятий-поставщиков его автокомпонентов.

Подробнее о том, какие пути развития российского автопрома существуют в текущих геополитических и экономических условиях, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ