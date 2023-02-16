Новый седан Kaiyi E5 поступит в продажу в марте 2023 года

В рамках прошедшего форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», организованного агентством «АВТОСТАТ», состоялся первый публичный показ нового седана Kaiyi E5, чье производство было налажено на калининградском заводе «Автотор» в конце января.

Как рассказал представитель компании Дмитрий Иванов, в настоящее время «Автотор» занимается формированием дилерской сети и первичного склада готовых автомобилей. Стоимость Kaiyi E5 будет объявлена ближе к старту продаж, который намечен на март. По предварительным данным, цена модели в базовом оснащении с механической коробкой передач составит 1,6 млн рублей, а в максимальной комплектации и с вариатором – порядка 2 млн рублей.

Напомним, мировая премьера седана Kaiyi E5 состоялась в конце 2021 года. Автомобиль имеет одну из самых длинных колесных баз в сегменте (2700 мм) и полностью независимую переднюю и заднюю подвески. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с., в паре с которым предложены на выбор 6-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

Фото: Kaiyi