Стали известны автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» огласили итоги 9-й ежегодной премии «Residual value – 2023», в результате чего стали известны 3-летние модели с лучшей остаточной стоимостью.

Так, в сегменте SUV (В) самую высокую остаточную стоимость по итогам 2022 года имеет Suzuki Jimny. Через три года после покупки показатель этой модели составил 134,2%. Также в тройку лидеров здесь вошли кроссовер Chery Tiggo 4 и внедорожник LADA 4x4 («Нива»), у которых индекс остаточной стоимости составил 133,7% и 131,6% соответственно.

Такие показатели свидетельствуют о том, что владельцы этих автомобилей сегодня могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены. Как отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин, это связано с ростом цен на автомобили, который резко усилился весной прошлого года.

Подробная информация об итогах премии «Residual value – 2023» (сохранность остаточной стоимости) содержится в специально подготовленном пресс-релизе, с которым можно ознакомиться тут.

Фото: Suzuki