Технологии в действии: договор купли-продажи автомобиля можно заключить в электронном виде

Компания АО «Электронный паспорт» запустила новый проект – электронный документ купли-продажи (ЭДКП) автомобиля. С его помощью купить или приобрести подержанный автомобиль стало значительно проще. Для этого необходимо иметь учетную запись на «Госуслугах» или электронную цифровую подпись.

О том, как работает сервис, рассказал начальник отдела продвижения проектов АО «Электронный паспорт» Андрей Мельников на форуме автомобильного бизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», организованного агентством «АВТОСТАТ».

Для того, чтобы заключить ЭДКП достаточно пяти простых шагов. Первый из них – продавец регистрируется в системе и вносит данные о регистрации (по необходимости). После этого необходимо внести VIN-номер и получить данные ТС из электронного паспорта или вписать данные бумажного паспорта ТС. Третий шаг – продавец приглашает покупателя по электронной почте. Тот, в свою очередь, также регистрируется в ЭДКП и проверяет условия договора.

Осмотр автомобиля – важная часть сделки. Ее также можно провести дистанционно при помощи опции контроля автомобиля. Достаточно навести камеру на машину, как приложение считает данные об этом транспортном средстве. Опция сама определяет VIN-номер, госномер, распознает маркировочные обозначения и определяет геолокацию объекта. Обмануть сервис нельзя, утверждает Андрей Мельников, а это значит, что риски мошенничества исключены.

После того, как договор купли-продажи заключен, в ЭПТС автоматически меняется собственник. Для этого не потребуются другие сервисы и программы. Весь пакет документов сохраняется в личных кабинетах как продавца, так и покупателя. Их невозможно потерять – это одно из преимуществ ЭДКП.

Еще одно из главных преимуществ ЭДКП – оформление сделки дистанционно в различных регионах России. Заключить электронный договор могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Форум «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» продолжает свою работу. До конца дня еще можно присоединиться к онлайн-трансляции на канале Автостат ТВ.

Фото: АВТОСТАТ