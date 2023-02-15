Евросоюз утвердил запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года

Европарламент утвердил цель по нулевому выбросу CO2 для новых легковых автомобилей и легких грузовиков к 2035 году в рамках плана Fit for 55 – сокращения к 2030 году выбросов в ЕС не менее чем на 50% по сравнению с уровнями 1990-х годов. ЕК предложила поставить цель сократить на 90% выбросы CO2 для большегрузов к 2040 году, пишет агентство «Интерфакс»

Между тем, российское правительство недавно продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года. По истечение этого срока Минпромторг планирует ужесточить требования к выпуску машин. Напомним, упрощенные требования к производимым в стране автомобилям действуют в России с весны 2022 года. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем – в частности, ABS и ESP, – а система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким «Евро-0».