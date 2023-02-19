Названы российские бестселлеры Geely в январе 2023 года | АВТОСТАТ

Названы российские бестселлеры Geely в январе 2023 года

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Названы российские бестселлеры Geely в январе 2023 года

Легковые автомобили китайских брендов в России
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По итогам января в России было куплено 3465 автомобилей Geely, что на 96,2% больше по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в прошлом месяце стал компактный кроссовер Coolray с показателем 1793 автомобиля (рост в 2,5 раза). Второе место занял кроссовер Geely Atlas Pro, на котором остановили свой выбор 1188 покупателей (рост в 3,4 раза). Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella – 468 купленных машин (+69%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ближайшие месяцы у российских дилеров ожидается новый среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, который на рынке Китая представлен под названием Xingyue L. Кроме того, в нашей стране планируется представить среднеразмерный седан Emgrand 7 четвертого поколения.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажикитайские автомобилиgeely

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