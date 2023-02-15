Автопроизводители смотрят на 2023 год с оптимизмом и прогнозируют рост

Автопроизводители считают, что рынок во второй половине 2022 года сумел «оттолкнуться от дна» и с большой долей оптимизма смотрят на 2023 год. Об этом они говорили сегодня в рамках круглого стола на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», организованного агентством «АВТОСТАТ».

Оптимизм внушает и наличие программ господдержки, и открытые возможности параллельного импорта, и то, что более 3 тысяч дилерских центров в России выжили и продолжают работать. Всем очевидно, что сейчас происходит перезагрузка авторынка. Вероятно, он будет формироваться по-новому – с учетом новых игроков и новых целей. Также автопроизводители рассказали о своих планах и прогнозах.

«Сегодня доля рынка – для нас не самое главное, важнее ориентироваться на экономику предприятия», - заявил директор по продажам АО «АВТОВАЗ» Виталий Осипов. Он рассказал, что на тольяттинской площадке АВТОВАЗа в этом году планируется произвести около 400 тысяч автомобилей, и еще какое-то количество будет собрано на предприятии в Санкт-Петербурге. Важно, что LADA во втором полугодии 2022 года сумела быстро восстановить продажи и даже с тремя моделями смогла нарастить объемы, а также сохранить свою дилерскую сеть, насчитывающую чуть более в 300 официальных автосалонов (при этом в 2023 году есть планы по ее расширению).

Начальник управления развития продаж ГК «Современные транспортные технологии» Наталья Плетникова также напомнила о том, что, по последним данным, индекс потребительской уверенности в России наконец сумел выйти «в плюс». Поэтому сейчас важно предлагать клиентам то, чего они ждут, наращивая возможности онлайн-сервисов (предлагать новые) и расширяя модельные ряды (идти в новые сегменты). Например, «Группа ГАЗ», которая занималась расширением модельного ряда (появились Соболь NN, Ситимакс 9, Валдай NEXT 8) и вышла на более глубокий уровень проникновения интернет-сервисов, в 2022 году сумела нарастить свою долю сразу в нескольких сегментах.