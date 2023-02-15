Автопроизводители смотрят на 2023 год с оптимизмом и прогнозируют рост

Автопроизводители считают, что рынок во второй половине 2022 года сумел «оттолкнуться от дна» и с большой долей оптимизма смотрят на 2023 год. Об этом они говорили сегодня в рамках круглого стола на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», организованного агентством «АВТОСТАТ».
Оптимизм внушает и наличие программ господдержки, и открытые возможности параллельного импорта, и то, что более 3 тысяч дилерских центров в России выжили и продолжают работать. Всем очевидно, что сейчас происходит перезагрузка авторынка. Вероятно, он будет формироваться по-новому – с учетом новых игроков и новых целей. Также автопроизводители рассказали о своих планах и прогнозах.
«Сегодня доля рынка – для нас не самое главное, важнее ориентироваться на экономику предприятия», - заявил директор по продажам АО «АВТОВАЗ» Виталий Осипов. Он рассказал, что на тольяттинской площадке АВТОВАЗа в этом году планируется произвести около 400 тысяч автомобилей, и еще какое-то количество будет собрано на предприятии в Санкт-Петербурге. Важно, что LADA во втором полугодии 2022 года сумела быстро восстановить продажи и даже с тремя моделями смогла нарастить объемы, а также сохранить свою дилерскую сеть, насчитывающую чуть более в 300 официальных автосалонов (при этом в 2023 году есть планы по ее расширению).
Начальник управления развития продаж ГК «Современные транспортные технологии» Наталья Плетникова также напомнила о том, что, по последним данным, индекс потребительской уверенности в России наконец сумел выйти «в плюс». Поэтому сейчас важно предлагать клиентам то, чего они ждут, наращивая возможности онлайн-сервисов (предлагать новые) и расширяя модельные ряды (идти в новые сегменты). Например, «Группа ГАЗ», которая занималась расширением модельного ряда (появились Соболь NN, Ситимакс 9, Валдай NEXT 8) и вышла на более глубокий уровень проникновения интернет-сервисов, в 2022 году сумела нарастить свою долю сразу в нескольких сегментах.
Директор по операционным вопросам компнаии Geely Motors Russia Валерий Тараканов высказал прогноз, что российский рынок в наступившем году сможет вырасти на 25% и, возможно, даже больше. Что касается Geely, предприятие в Белоруссии еще не вышло на плановые мощности, но над этим работает – не все проблемы с логистикой еще решены. «Нас не интересует авральное наступление на рынок, но постараемся вырасти. Думаю, что картина изменится к середине года, и мы увидим рынок уже другим, а вместе с этим изменится и конкурентная ситуация…», - отметил он.
Другой китайский производитель – Changan – тоже имеет свои планы в отношении России. «Мы готовы привезти большой объем своих автомобилей, пока говорим о 12 моделях в разных сегментах, в том числе и LCV, - сообщил директор по продажам и развитию компании Changan Motors Rus Александр Кулагин. – Смотрим и на сегмент электрокаров…».
Что касается электромобилей, то они имеют все возможности для роста. Директор по маркетингу Skywell Ольга Удальцова напомнила, что в прошедшем году в России было куплено уже 3 тысячи новых автомобилей на электротяге (рост на 33% к 2021 году) и сейчас удобный момент, чтобы наращивать интерес клиентов к «электричкам». «У клиента ушли все привычные ориентиры, он находится в поиске – в изучении брендов и вариантов», - объясняет она. Поэтому многое будет зависеть не только от роста инфраструктуры, но и от предлагаемого разнообразия модельного ряда, от популяризации сегмента, от разъяснений, что 400 км хода для автомобиля на одной зарядке – это нормально и удобно для города.
Руководитель специальных проектов компании Evolute Василий Чеботарев напомнил, что завод по производству электромобилей отечественного бренда в Липецке был запущен 28 сентября 2022 года, но к концу года он уже оказался в числе лидеров рынка новых электрокаров. В планах на 2023 год – расширение модельной линейки, есть цель произвести и продать 10 тысяч автомобилей Evolute. Скоро на рынок выведут еще две модели – одна из них премиального сегмента. Свою лепту в эти объемы должны внести и продажи Voyah, т.е. к концу года линейка будет иметь больше разнообразия. Дилерская сеть Evolute развивается, а самый дальний дилер появился недавно во Владивостоке.
Форум «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» продолжает свою работу. До конца дня все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции на канале Автостат ТВ.
Фото: АВТОСТАТ