Автодилеры рассказали, как они используют параллельный импорт

В рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который сегодня проводит агентство «АВТОСТАТ», состоялся круглый стол с представителями крупных дилерских холдингов.

Текущая тенденция такова, что дилеры активно выстраивают процессы параллельного импорта. Так, участники круглого стола уже наладили поставки автомобилей таким путем и начали их продажи. Для этого пришлось решить множество задач – от поиска складских помещений до предоставления гарантии на ввезенные автомобили. Отладив работу, дилеры уже с уверенностью вошли в 2023 год.

Так, Юлия Овчинникова («КЛЮЧАВТО») сказала о том, что автомобилями компания может обеспечить уже не только себя, но и своих партнеров.

Андрей Терлюкевич («АвтоСпецЦентр») сравнил сегодняшнее время с началом 90-х, когда границы открылись и можно было привезти все что угодно. Сейчас дилеры способны доставить практически любой автомобиль под запрос клиента.

Эксперты считают, что сегодняшний спрос на автомобили выше, чем предложений на рынке. Однако спрос находится на «стопе». У покупателя есть деньги на покупку, но он занял выжидательную позицию. Владимир Мирошников («РОЛЬФ») считает, что в настоящее время ушел «рынок продавца» или «рынок покупателя», а настал «рынок ситуации». Продажи будут зависеть, в том числе и от внешних факторов, происходящих в стране.