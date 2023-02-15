Средневзвешенная цена нового автомобиля в 2022 году выросла на 20%

По итогам 2022 года средневзвешенная цена* нового легкового автомобиля в России составила 2 млн 380 тыс. рублей. Об этом в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» сообщил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Таким образом, за последний год средневзвешенная цена новой машины увеличилась на 20%. Напомним, что в 2021 году этот показатель составил почти 2 млн рублей. Если же сравнивать его с 2014 годом, то с тех пор средневзвешенная цена выросла в 2,4 раза – тогда она находилась на уровне 1 млн рублей.

Также стоит отметить, что сопоставимый резкий рост средневзвешенной цены нового автомобиля наблюдался в 2015 и 2021 годах (+20% и +18% соответственно), а в 2016 – 2020 годах он всегда был менее 10%. При этом в 2022 году ее средневзвешенная цена росла даже несмотря на существенное падение рынка (-59%). Дело в том, что весной произошло значительное удорожание машин, что в итоге и повлияло на конечный итоговый результат средневзвешенной цены.

Форум автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» продолжает свою работу. Вы можете присоединиться к онлайн-трансляции этого мероприятия по ссылке.

* Рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Фото: АВТОСТАТ