В Россию хлынули автомобили с пробегом из Южной Кореи

По итогам 2022 года экспорт подержанных автомобилей из Республики Корея в Россию вырос в 8,3 раза до 19626 единиц, гласят данные Корейской ассоциации международной торговли (KITA). Общая стоимость проданных в Россию автомобилей с пробегом в прошлом году составила 572,76 млн долларов, что в 12,6 раз больше по сравнению с предыдущим годом, пишет агентство «ТАСС».

Отмечается, что средняя стоимость экспортированного в Россию автомобиля с пробегом в 2022 году составила 29,2 тыс. долларов, это в 4 раза больше, чем в среднем по всем странам (примерно 7,3 тыс. долларов). В 2021 году средняя цена пригнанной из Республики Корея в Россию машины была 19,2 тыс. долларов.

Как говорит директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков, в сегменте от 1,5 до 3 млн рублей главный фокус внимания сконцентрирован на надежности автомобиля, поэтому лидерами продаж оказались японские и корейские производители. В сегменте свыше 3 миллионов уже появляются премиальные автомобили, которые купить в виде новых крайне затруднительно (высокая стоимость или полное отсутствие предложения из-за введенных санкций).

Фото: SsangYong