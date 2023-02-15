В Москве стартует форум автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка»

Сегодня в Москве (в 10 часов по местному времени) начнет свою работу один из самых важных форумов автомобильного бизнеса – «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка». Напомним, что данное мероприятие представляет собой встречу авторитетных экспертов не только автомобильного мира, но и представителей банков, страховых и лизинговых компаний, IT-сектора и других направлений. В этом году форум проходит уже в 13-й раз.

Ключевые темы этого года - основные тенденции и прогнозы автомобильного рынка, производство автомобилей в России (ключевые игроки, планы, актуальные задачи), импорт (поставки автомобилей и их логистика, обзор итогов, анализ ситуации), финансовые инструменты авторынка. О мерах государственной поддержки отрасли в 2023 году расскажет и.о. директора Департамента автомобильной промышленности Минпромторга Тигран Парсаданян, а темой выступления генерального директора АО «Электронный паспорт» Илья Минкина станут вопросы цифровизации в автобизнесе.

В программе форума запланированы два круглых стола: положение дел на рынке обсудят производители и дилеры. Отдельными блоками будут рассмотрены ситуация на вторичном рынке (по машинам с пробегом), а также в сегментах электромобилей и коммерческого транспорта.

Кроме того, в рамках сегодняшнего мероприятия будут оглашены итоги премии «Residual value – 2023» – эксперты агентства «АВТОСТАТ» назовут автомобили, которые лучше других сохраняют остаточную стоимость.

Приятным дополнением к выступлениям экспертов станет выставка новинок российского автомобильного рынка – машины, которые только-только начали продаваться в автосалонах и те, которые заявлены производителями к старту в 2023 году. Выставка станет подтверждением продолжающихся изменений в структуре автобизнеса: появляются новые марки, меняется модельный ряд.

У вас еще есть возможность посмотреть программу форума и присоединиться к его участникам в формате онлайн. Зарегистрироваться можно здесь.