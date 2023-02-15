Дилеры прогнозируют рост цен на китайские автомобили в России

Российские дилеры прогнозируют небольшой рост цен на новые китайские автомобили в ближайшие три месяца из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, сообщили опрошенные агентством «РИА Новости» представители отрасли.

В частности, директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец отметил, что пик роста цен на китайские машины пришелся на весну 2022 года. При этом если рост цен корейских и японских брендов был вызван ограничением доступности, то повышение цен китайских брендов было обусловлено общим трендом на рынке и возможностью для них стремительно увеличить прибыльность.

В свою очередь, в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» констатируют, что существенный рост цен китайских производителей в прошлом году замедлился в 2023 году из-за низкой покупательской активности, поэтому в ближайшее время рост цен если и будет, то незначительный при текущих условиях экономики.

В свою очередь, член совета директоров ГК «ДОЛАВТО» Сергей Климов полагает, что китайские автопроизводители, которые в последние годы сфокусировались на сегменте более дорогих кроссоверов и внедорожников, со временем обязательно вернутся в более дешевый сегмент российского авторынка. «Chery уже диверсифицируют свой модельный ряд. Как только будет заполнена ниша дорогих автомобилей, и другие производители обратят внимание на эконом-сегмент. Кроме уже присутствующих на российском рынке автопроизводителей можно ожидать и появление других брендов из Поднебесной», – рассуждает эксперт.

По итогам января нынешнего года в России было куплено 45,2 тыс. новых легковых автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. И этот показатель на 47% меньше, чем в январе 2022-го. Порядка 80% купленных машин пришлось на российские и китайские марки (18,4 тыс. и 17,2 тыс. шт. соответственно). И если объем рынка отечественных брендов вырос только на 5%, то у «китайцев» – в 2,1 раза.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ