Мировой авторынок в январе 2023 года снизился на 8%

Мировой авторынок в январе снизился на 8% до 6 млн 009 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 1 млн 675 тыс. машин, что на 33,1% ниже показателя годичной давности. Как отмечается, отрицательный результат обусловден отменой с 1 января 2023 года субсидий на покупку электромобилей и сниженного налога на бензиновые машины с объемом двигателя до 2 литров, а также меньшим количеством рабочих дней в связи с более ранним празднованием Нового года по лунному календарю, который в 2022-м отмечался в феврале. В Америке было реализовано 1 млн 053 тыс. автомобилей – на 6,1% больше, чем гордом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в январе составили 927,3 тыс. машин (+9,3%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 19% до 196,1 тыс. единиц. Последствия военного конфликта на Украине оказывают негативное влияние на потребительскую активность и цепочки поставок новых машин в этом регионе, особенно в России, где из-за внешних санкций некоторые зарубежные автопроизводители прекращают свою деятельность.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 178,1 тыс. автомобилей, что на 12,4% больше по сравнению с прошлым годом. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (380,4 тыс. шт., +16,5%), Корею (114,3 тыс. шт., +4,4%) и Канаду (95,7 тыс. шт., +1,6%).