Седан Honda Accord вернулся в Россию

На российском авторынке появился седан Honda Accord, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3 млн 250 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Стоить отметить, что Honda Accord сменил поколение в ноябре 2022 года, но дилеры привезли седан десятой генерации.
Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 192 л.с., который работает в сочетании с вариатором. В оснащение модели поимо прочего, входят комплекс удержания в полосе, круиз-контроль, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки передних сидений, камера заднего вида.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи нового гибридного компактвэна Honda Freed с правым расположением руля, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 987 тысяч 1,65 млн рублей.
Напомним, компания Honda прекратила официальные поставки своей продукции в Россию в марте этого года в связи с разрывом логистических цепочек. При этом решение об уходе марки с российского авторынка и прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года марка приняла еще в конце 2020-го. Как заявлялось, данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda.
Фото: Honda