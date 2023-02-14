Седан Honda Accord вернулся в Россию

На российском авторынке появился седан Honda Accord, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3 млн 250 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Стоить отметить, что Honda Accord сменил поколение в ноябре 2022 года, но дилеры привезли седан десятой генерации.

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 192 л.с., который работает в сочетании с вариатором. В оснащение модели поимо прочего, входят комплекс удержания в полосе, круиз-контроль, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки передних сидений, камера заднего вида.