«Альфа-Лизинг» начал финансировать новые OMODA С5

«Альфа-Лизинг» начал оформлять в лизинг новые кроссоверы OMODA C5. Они уже доступны для заказа на сайте компании: предприниматели могут самостоятельно рассчитать ежемесячный платеж, подбирая размер аванса и срок договора, сообщает пресс-служба «Альфа-Лизинга».

Так, например, при оформлении в лизинг OMODA C5 Ultimate стоимостью от 2 млн 699 тыс. 900 рублей с авансом 49% на срок 5 лет ежемесячный платеж составит 36 693 рубля. А за счет налоговых льгот можно дополнительно сэкономить на налоге на прибыль и вычетах НДС до 40%. При этом максимальный срок лизинга составляет 59 месяцев, а минимальный возможный аванс – 0%.

Под капотом OMODA C5 установлен турбодвигатель 1.5T мощностью 147 л.с., который работает в сочетании с вариатором CVT25 и обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,9 секунды.

В оснащение модели входят двухзонный климат-контроль, вентиляция, полная шумоизоляция, обогрев стекол и спинок сидений, а также панорамное остекление крыши. Среди смарт-технологий стоит отметить два HD-дисплея управления с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, удаленный запуск двигателя и система, напоминающая о забытом в авто смартфоне. Кроме того, OMODA C5 получил усовершенствованную систему помощи водителю (ADAS), которая включает в себя противоскользящую тормозную систему, курсовую устойчивость, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о столкновении и покидании полосы, автономное экстренное торможение, удержание в полосе и автоматическое переключение ближнего/дальнего света.

Добавим также, что гарантия на OMODA C5 составляет 5 лет или 150 тыс. км – в зависимости от того, что наступит раньше.

Фото: «Альфа-Лизинг»