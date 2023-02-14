Завод «Москвич» поставит 3 тысячи автомобилей для такси и каршеринга

Автомобильный завод «Москвич» в ближайшее время поставит 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3» для такси и каршеринга по всей стране. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что завод «Москвич» и группа компаний «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год.

Напомним, в конце ноября 2022 года завод «Москвич» запустил серийное производство компактного кроссовера «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е». В настоящее время сформирована собственная дилерская сеть «Москвич», которая включает 52 центра в 23 городах России. Планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе будет выпушено не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

По мнению директора по развитию ГК «Аларм-Моторс» Дениса Цепелева, производственный план «Москвича» на 2023 и 2024 гг. в 50 тысяч и 100 тыс. автомобилей соответственно выглядит вполне реалистичным, учитывая необходимость замены каршеринговых парков в столичных регионах, а также потенциально высокий интерес со стороны розничных покупателей.

Фото: «Яндекс Такси»