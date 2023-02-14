ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в январе 2023 года

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что рынок легковых автомобилей с пробегом в январе 2023 года вырос на 7%, показав при этом рост впервые за последние 16 месяцев. Также они составили рейтинг самых популярных таких моделей.

По итогам января возглавляет его Ford Focus - таких автомобилей было куплено в количестве 7,9 тыс. единиц. Это на 6% больше, чем год назад. Далее следуют Hyundai Solaris (7,6 тыс. шт.; +8%) и отечественная LADA 2114 Samara-2 (7,6 тыс. шт.; -5%). За ними расположились Kia Rio (7,4 тыс. шт.; +9%) и LADA 2170 Priora (6,8 тыс. шт.; -10%).

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных моделей на вторичном рынке в январе нынешнего года вошли: Toyota Corolla (6,4 тыс. шт.; +8%), Toyota Camry (6,4 тыс. шт.; +19%), LADA 2107 Classic (5,8 тыс. шт.; -3%), LADA 4x4 Niva (5,4 тыс. шт.; -9%) и LADA 2190 Granta (5,1 тыс. шт.; -1%).

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Фото: АВТОСТАТ