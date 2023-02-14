Казахстанский авторынок в январе 2023 года вырос в 2,6 раза

В Казахстане по итогам января продано 10 083 новых легковых и коммерческих автомобиля, что в 2,6 раза выше показателя годичной давности. Как отмечают в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), несмотря на трудности с логистикой и продолжающимся кризисом полупроводников, официальным дилерам удается обеспечить спрос и удовлетворить потребителей разнообразием.

Лидером на казахстанском авторынке в прошлом месяце остается Chevrolet, результат которой составил 3 203 автомобиля (рост в 10 раз). Второе место сохраняет Hyundai, увеличившая реализацию на 57,9% до 2 237 машин. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 1 723 экземпляра (рост в 6,3 раза). Далее следует Chery с показателем 652 проданных машины. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры реализовали 603 автомобиля (+21,3%).