Дилеры привезли семиместный компактвэн Honda Freed

Российские дилеры начали продажи нового гибридного компактвэна Honda Freed с правым расположением руля, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 987 тысяч 1,65 млн рублей, в зависимости от комплектации, пишет «Газета.Ru».

Под капотом автомобиля установлен бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, который развивает 131 л.с. и работает в сочетании с вариатором. Разгон до 100 км/ч у Honda Freed занимает 12,9 с, средний расход топлива – 5,7 литра на 100 км пути. Предлагается также гибридная версия с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В этом случае машина оснащается тяговой батареей, которая расположена под передними сиденьями.

Длина компактвэна составляет 4265 мм, ширина – 1695 мм, высота –1710 мм, а колесная база равна 2740 мм. В салоне на трех рядах сидений могут разместиться до семи человек, включая водителя. Вместо сплошного дивана второго ряда можно заказать раздельные кресла.

В оснащение Honda Freed входят электропривод и подогрев боковых зеркал, медиасистема со встроенной навигацией, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, светодиодные фары, камера заднего вида, система удержания в полосе, функция автоторможения при движении задним ходом (чтобы водитель случайно не въехал в незамеченное препятствие).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российских классифайдах появились предложения о продаже минивэна Honda Odyssey, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 5,5 млн рублей.

Напомним, компания Honda прекратила официальные поставки своей продукции в Россию в марте этого года в связи с разрывом логистических цепочек. При этом решение об уходе марки с российского авторынка и прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года марка приняла еще в конце 2020-го. Как заявлялось, данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda.

Фото: Honda