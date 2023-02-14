Рынок автомобилей с пробегом показал рост впервые с октября 2021 года

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в январе 2023 года россияне приобрели 361,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 7% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Также эксперты агентства отмечают, что вторичный рынок показал рост впервые за последние 16 месяцев. Напомним, что до этого положительная динамика фиксировалась лишь в сентябре 2021-го.

Половина всех купленных подержанных машин пришлась на пять марок. Лидерство здесь по-прежнему удерживает отечественная LADA (79,4 тыс. шт.), доля которой в начале года составила 22%. Среди б/у иномарок традиционно первенствует японская Toyota (42,9 тыс. шт.) с долей около 12%.

Далее с практически равными результатами следуют корейские бренды Hyundai и Kia (20,7 тыс. и 20,4 тыс. шт. соответственно). Замыкает ТОП-5 японский Nissan (18,3 тыс. шт.). Кроме перечисленных марок, отметку в 10 тысяч купленных легковых автомобилей с пробегом по итогам января также преодолели Volkswagen, Chevrolet, Renault, Ford, Honda и BMW.