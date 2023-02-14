Правительство поддержало продление механизма СПИК в автопроме

Правительство РФ одобрило продление специнвестконтрактов в автопроме до конца 2033 года. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу, пишет агентство «Прайм».

Напомним, с инициативой продлить действие СПИК до конца 2033 года ранее выступал Минпромторг РФ. В министерстве отмечали, что такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестпроектов и повысить стабильность условий их реализации. Также, по мнению Минпромторга, это позволит обеспечить создание 10-летнего горизонта планирования, увеличив привлекательность российского автопрома с точки зрения инвестиций в его развитие.

Инструмент специнвестконтрактов работает в России с 2015 года, он подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы. СПИК заключен со всеми крупнейшими российскими и иностранными автоконцернами, имеющими собственную производственную площадку в стране.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года, следует из постановления кабмина. По истечение этого срока Минпромторг планирует ужесточить требования к выпуску машин. Упрощенные требования к производимым в стране автомобилям действуют в России с весны 2022 года. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем – в частности, ABS и ESP, – а система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким «Евро-0».

Как считает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев, для обеспечения технологического суверенитета однозначно необходима локализация производства всех важнейших автокомпонентов на территории РФ. А это значит, что если планируется запустить полноценное суверенное производство какой-то конкретной китайской модели автомобиля, то нужно создать и полноценный пул предприятий-поставщиков его автокомпонентов.

«Необходимо создать механизм взимания таможенных пошлин, экономических льгот, преференций, налоговых каникул и прочих экономических инструментов для автомобилей местной сборки с локализацией более 70%. В этом случае найдутся китайские и другие азиатские компании, которые захотят создать производство в России. Ну и нужно, чтобы все-таки рынок был не менее 1,5 млн единиц. В противном случае создавать производство для меньшего рынка просто не имеет смысла», – отмечает председатель Совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин.

Подробнее о том, какие пути развития российского автопрома существуют в текущих геополитических и экономических условиях, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Haval