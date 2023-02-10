Представлен новый кроссовер Kaiyi Tanggu, который может появиться в России

Китайская компания Kaiyi, чьи модели начали выпускать на калининградском заводе «Автотор», показала первые снимки нового компактного кроссовера Tanggu. Новинка построена на модульной платформе T1X, которая используется в различных моделях Chery, в том числе в известной в России Tiggo 8, пишет «Газета.Ru».
Габариты Kaiyi Tanggu схожи с Chery Tiggo 8 и составляют 4716x1860x1718 мм при колесной базе 2710 мм. Автомобиль получил безрамочную решетку радиатора, узкую светодиодную оптику и светящиеся логотипы.
Известно, что кроссовер будет оснащаться 1,5-литровым турбодвигателем. Также модель получит гибридную модификацию на базе атмосферного мотора такого же объема и электродвигателя с запасом хода 120 км. Предполагается, что на домашнем рынке Kaiyi Tanggu будет стоить от 80 до 110 тыс. юаней (от 860 тыс. до 1,2 млн рублей по текущему курсу).
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году калининградский завод «Автотор» планирует выпустить 30 тыс. автомобилей Kaiyi. апомним, первой моделью Kaiyi калининградского производства стал седан С-класса под названием E5, который поступит в продажу в первом квартале 2023 года (увидеть его вживую можно будет здесь). Затем модельный ряд Kaiyi в России пополнится компактными кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro, а в середине года – флагманским X7 Kunlun.
Как отмечает руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев, Kaiyi E5 займет освободившуюся нишу, которую в прошлые годы занимали популярные в России модели седанов – Kia Cerato, Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Skoda Octavia и другие. Что касается потенциала продаж кроссоверов Kaiyi, которые по техническим характеристикам схожи с китайскими марками, то их популярность во многом будет зависеть от стратегии производителя в области ценообразования.
Фото: Kaiyi