Представлен новый кроссовер Kaiyi Tanggu, который может появиться в России

Китайская компания Kaiyi, чьи модели начали выпускать на калининградском заводе «Автотор», показала первые снимки нового компактного кроссовера Tanggu. Новинка построена на модульной платформе T1X, которая используется в различных моделях Chery, в том числе в известной в России Tiggo 8, пишет «Газета.Ru».

Габариты Kaiyi Tanggu схожи с Chery Tiggo 8 и составляют 4716x1860x1718 мм при колесной базе 2710 мм. Автомобиль получил безрамочную решетку радиатора, узкую светодиодную оптику и светящиеся логотипы.

Известно, что кроссовер будет оснащаться 1,5-литровым турбодвигателем. Также модель получит гибридную модификацию на базе атмосферного мотора такого же объема и электродвигателя с запасом хода 120 км. Предполагается, что на домашнем рынке Kaiyi Tanggu будет стоить от 80 до 110 тыс. юаней (от 860 тыс. до 1,2 млн рублей по текущему курсу).