Представлен новый кроссовер Kaiyi Tanggu, который может появиться в России | АВТОСТАТ

Представлен новый кроссовер Kaiyi Tanggu, который может появиться в России

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Китайская компания Kaiyi, чьи модели начали выпускать на калининградском заводе «Автотор», показала первые снимки нового компактного кроссовера Tanggu. Новинка построена на модульной платформе T1X, которая используется в различных моделях Chery, в том числе в известной в России Tiggo 8, пишет «Газета.Ru».

Габариты Kaiyi Tanggu схожи с Chery Tiggo 8 и составляют 4716x1860x1718 мм при колесной базе 2710 мм. Автомобиль получил безрамочную решетку радиатора, узкую светодиодную оптику и светящиеся логотипы.

Известно, что кроссовер будет оснащаться 1,5-литровым турбодвигателем. Также модель получит гибридную модификацию на базе атмосферного мотора такого же объема и электродвигателя с запасом хода 120 км. Предполагается, что на домашнем рынке Kaiyi Tanggu будет стоить от 80 до 110 тыс. юаней (от 860 тыс. до 1,2 млн рублей по текущему курсу).

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Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году калининградский завод «Автотор» планирует выпустить 30 тыс. автомобилей Kaiyi. апомним, первой моделью Kaiyi калининградского производства стал седан С-класса под названием E5, который поступит в продажу в первом квартале 2023 года (увидеть его вживую можно будет здесь). Затем модельный ряд Kaiyi в России пополнится компактными кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro, а в середине года – флагманским X7 Kunlun.

Как отмечает руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев, Kaiyi E5 займет освободившуюся нишу, которую в прошлые годы занимали популярные в России модели седанов – Kia Cerato, Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Skoda Octavia и другие. Что касается потенциала продаж кроссоверов Kaiyi, которые по техническим характеристикам схожи с китайскими марками, то их популярность во многом будет зависеть от стратегии производителя в области ценообразования.

Фото: Kaiyi

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкитайские автомобиликроссоверыkaiyi

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