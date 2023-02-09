Кроссовер Ford Bronco Sport стал доступен для заказа в России

Российские дилеры начали прием заказов на новый кроссовер Ford Bronco Sport, который официально в нашей стране не представлен.

Так, один из дилеров Владивостока предлагает базовый Ford Bronco Sport из Южной Кореи за 3,2 млн рублей, пишет «Газета.Ru». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый турбомотор, который развивает 181 л.с. Еще один продавец из Хабаровского края принимает заказы на эту модель за 6,1 млн рублей, но в этом случае кроссовер оснащается более мощным двигателем мощностью 253 л.с. Оба варианта силовых агрегата агрегатируются безальтернативной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В оснащение модели входят система мониторинга слепых зон, ассистент удержания полосы движения, камера заднего вида, мультируль, круиз-контроль, датчик давления в шинах, кондиционер, медиасистема с шестью динамиками.

Напомним, кроссовер Ford Bronco Sport дебютировал одновременно с возрожденным рамным внедорожником Bronco в 2020 году. Длина модели составляет 4386 мм, ширина –1887 мм, высота – 1783 мм. Колесная база — 2670 мм. Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 600 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился кроссовер Ford Puma, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3 млн 172 тыс. рублей.

Между тем, ранее стало известно, что компания Ford намерена производить в Европе к 2030 году только электромобили. Вся линейка бренда на европейском рынке будет электрической, а две трети продаж коммерческих фургонов станут либо полностью электрическими, либо гибридными. Так, Ford отправит в отставку модели, приносящие наименьшую прибыль. В их число попадут хетчбэк Fiesta, а также компактный Focus, производство которых завершится в 2025 году.



Фото: Ford