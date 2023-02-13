Рассекречены подробности о новом Hyundai Solaris

Компания Hyundai представит новый Solaris/Verna в марте 2023 года. Ключевым хабом для производства новинки станет Индия: местный завод заменит предприятие под Санкт-Петербургом, где выпуск «Соляриса» был остановлен еще в марте прошлого года. По данным издания Autocar India, следующее поколение модели встанет на конвейер уже весной, причем большую часть выпущенных в Индии машин планируется поставлять на экспорт – в Латинскую Америку и на Ближний Восток. В то же время в развитых странах седаны B-сегмента уходят в отставку: предшественник Hyundai Solaris уже не предлагается в США, скоро из Европы и Австралии исчезнет «родственная» Kia Rio, пишет портал Motor.ru.

В списке ожидаемых новшеств Hyundai Solaris/Verna под кодовым именем BN7i – дизайн в духе «старших» Elantra и Grandeur, цифровой кокпит с парой экранов, технология полуавтономного вождения ADAS.

В настоящий момент Hyundai Verna предлагается в Индии с атмосферным двигателем 1.5, турбомотором объемом 1,0 литра или 1,5-литровым турбодизелем. При этом доступны аж четыре варианта трансмиссий: 6-ступенчатые механическая коробка передач и «автомат», вариатор или 7-ступенчатый преселективный «робот». После смены поколений из моторной гаммы Hyundai Verna исчезнет дизель, а на смену 1,0-литровой «турботройке» придет четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра. Базовым же для седана Hyundai Verna останется атмосферный двигатель.

По итогам 2022 года в России было куплено 19038 автомобилей Hyundai Solaris, что на 68% ниже показателя годиной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате этот седан стал самой популярной моделью Hyundai на российском рынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Hyundai India