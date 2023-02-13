Ford Focus остался самым популярным автомобилем с пробегом в Москве и Петербурге

Ford Focus продолжает лидировать на вторичном рынке в крупнейших городах нашей страны – Москве и Санкт-Петербурге. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, по данным агентства, за весь 2022 год в столице РФ было куплено 6653 подержанных «фокуса». По этому показателю Ford Focus смог опередить на «вторичке» такие модели, как Hyundai Solaris (6322 шт.), Skoda Octavia (6006 шт.), Kia Rio (5931 шт.) и Toyota Camry (5625 шт.).

На вторичном рынке Северной столицы американская модель тоже сохранила лидерство – в прошлом году ее жители стали обладателями 5717 б/у «фокусов». Следом за ней в ТОП-5 расположились Volkswagen Polo (5226 шт.), Hyundai Solaris (5095 шт.), Kia Rio (4275 шт.) и Skoda Octavia (3639 шт.).

О том, сколько всего легковых автомобилей с пробегом приобрели жители обоих мегаполисов в 2022 году, можно узнать здесь.

Фото: Avito