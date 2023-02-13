В ТОП-3 самых популярных грузовиков на рынке РФ оказались лишь «китайцы»

Шестая неделя 2023 года (с 6 по 12 февраля) удивила экспертов автомобильного рынка тем, что отечественный КАМАЗ впервые не попал в ТОП-3 модельного рейтинга на рынке новых грузовых автомобилей. Согласно данным АО «ППК»*, за указанный период первые три строчки оказались заняты представителями китайского автопрома.

Лидером рынка стал SITRAK C7H с результатом 363 проданных экземпляра. Отметим, что С7H - новичок российского рынка. На втором месте по объемам купленных грузовиков находится Shacman (Shaanxi) SX3318 с показателем 172 экземпляра, на третьем - FAW CA3310 (159 шт.). Если рассматривать ТОП-5, то в него вошли отечественные KAMAZ 43118 и KAMAZ 65115 (146 и 137 шт. соответственно).

Впрочем, в марочном рейтинге КАМАЗу удалось сохранить за собой первенство. По результатам шестой недели на рынке приобретено 553 новых грузовых автомобиля этого отечественного бренда. Китайский бренд Shacman - на второй позиции (371 шт.), SITRAK - на третьей (363 шт.).

В целом за прошедшую неделю на рынке грузовиков эксперты отмечают положительную динамику - как по отношению к пятой неделе года (+3%), так и к аналогичному периоду 2022 года (+21,5%). Всего с 6 по 12 февраля 2023-го в России было куплено 2331 грузовой автомобиль.

Об основных тенденциях рынка и прогнозах экспертов на 2023 год мы поговорим во время форума «ForAuto - 2023. Итоги и прогнозы», который состоится 15 февраля в Москве. Форма участия - очная и онлайн. Отдельный блок программы в этом году организаторы отвели коммерческому транспорту. Посмотреть программу форума и зарегистрироваться для участия можно здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: auto.ru